Autolaveuse aspirante BD 70/75 W Classic Bp Pack 90 Ah Li+FC
Autolaveuse aspirante à guidage manuel BD 70/75 W Classic Bp avec réservoir de 75 litres, tête de brossage à double disque et batteries Li-Ion. Très facile à utiliser et adaptée à des possibilités d'utilisation variées.
Concept simple, utilisation simple, maintenance simple : notre autolaveuse aspirante fonctionnant sur batterie et à guidage manuel BD 70/75 W Classic Bp s'illustre par sa grande facilité d'utilisation doublée d'une puissance de nettoyage exceptionnelle, grâce à sa tête de brossage à double disque avec pression de contact réglable des brosses et à son suceur d'aspiration en aluminium. En outre, cet appareil de conception robuste et très compacte est extrêmement maniable et permet une utilisation polyvalente. Avec un volume de réservoir de 75 litres, les interventions prolongées sont également possibles sans problème. La nouvelle batterie lithium-ion de 90 Ah, dotée d'une résistance au cyclage extrêmement élevée et de la possibilité d'effectuer des charges d'appoint, garantit une disponibilité maximale de la machine et avec 50 ampères de courant de charge, la batterie peut en outre être rechargée à 100 % en l'espace de deux heures.
Caractéristiques et avantages
Batterie lithium-ion durable
- Résistance au cyclage 4 à 6 fois plus élevée par rapport aux batteries plomb/acide.
- Charges rapides et d'appoint pour des durées de fonctionnement prolongées et une productivité accrue.
- Faible autodécharge en cas de non-utilisation prolongée.
Tête de brosse et suceur d'aspiration en aluminium durable
- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
Concept d'utilisation particulièrement simple
- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.
Conception compacte et robuste
- Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.
Pression de contact des brosses réglable en fonction des besoins
- Possibilité d'augmentation de la pression de contact de 30 à 50 kg en fonction des besoins.
- Faible pression de contact pour les salissures légères et les sols délicats.
- Pression de contact élevée pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|705
|Largeur d'aspiration (mm)
|1030
|Réservoir eau propre/sale (l)
|75 / 75
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3525
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2115
|Type de batterie
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25.6 / 90
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 1.8
|Durée de charge de la batterie (h)
|2
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 5
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (g/cm²/kg)
|20.4 - 34 / 30 - 50
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1550
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2.75
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|63 - 65
|Puissance absorbée (W)
|max. 1850
|Poids total autorisé (kg)
|325
|Poids sans accessoires (kg)
|100
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 2 Pièce(s)
- Chargeur rapide
- Suceur d'aspiration, coudé
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage dans le commerce de détail, les centres commerciaux et les magasins de bricolage
- Parfaite pour les entreprises de nettoyage de bâtiments, par ex. dans les gymnases