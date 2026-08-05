Concept simple, utilisation simple, maintenance simple : notre autolaveuse aspirante fonctionnant sur batterie et à guidage manuel BD 70/75 W Classic Bp s'illustre par sa grande facilité d'utilisation doublée d'une puissance de nettoyage exceptionnelle, grâce à sa tête de brossage à double disque avec pression de contact réglable des brosses et à son suceur d'aspiration en aluminium. En outre, cet appareil de conception robuste et très compacte est extrêmement maniable et permet une utilisation polyvalente. Avec un volume de réservoir de 75 litres, les interventions prolongées sont également possibles sans problème. La nouvelle batterie lithium-ion de 90 Ah, dotée d'une résistance au cyclage extrêmement élevée et de la possibilité d'effectuer des charges d'appoint, garantit une disponibilité maximale de la machine et avec 50 ampères de courant de charge, la batterie peut en outre être rechargée à 100 % en l'espace de deux heures.