Scheuersaugmaschine BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
Handgeführte Scheuersaugmaschine BR 75/75 W Classic Bp mit 75-l-Tanks und Doppelwalzen-Bürstenkopf. Sehr einfach zu bedienen und für viele unterschiedliche Einsatzgebiete geeignet.
Einfaches Konzept, einfache Bedienung, einfach in der Wartung: Unsere batteriebetriebene und handgeführte Scheuersaugmaschine BR 75/75 W Classic Bp überzeugt mit einer hohen Anwenderfreundlichkeit bei gleichzeitig sehr guter Reinigungsleistung an den unterschiedlichsten Einsatzorten. Dafür sorgen unter anderem hochwertige Komponenten wie ein Doppelwalzen-Bürstenkopf oder der langlebige Saugbalken aus Aluminium. Dazu ist das robuste und trotz der großen 75-Liter-Tanks äußerst kompakt konstruierte Gerät extrem wendig im Handling und sehr gut auch für lange Reinigungseinsätze geeignet.
Merkmale und Vorteile
Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt
- Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
- Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.
Besonders einfaches Bedienkonzept
- Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
- Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten.
Kompakte und robuste Bauweise
- Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht.
- Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen.
Bürstenanpressdruck bedarfsgerecht einstellbar
- Bedarfsgerechte Erhöhung des Anpressdrucks von 30 auf 50 Kilogramm möglich.
- Geringerer Anpressdruck bei leichten Verschmutzungen und empfindlichen Böden.
- Höherer Anpressdruck bei hartnäckigem Schmutz oder zur Entschichtung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|750
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|1030
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|75 / 75
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|max. 3750
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|2250
|Batterietyp
|Wartungsfrei
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Batterielaufzeit (h)
|max. 2.5
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|220 - 240
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Fahrgeschwindigkeit (km/h)
|max. 5
|Bürstendrehzahl (U/min)
|1200
|Bürstenanpressdruck (kg/g/cm²)
|40.5 / 145
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 2.75
|Schalldruckpegel (dB(A))
|65 - 65
|Aufnahmeleistung (W)
|max. 2050
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|100
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Lieferumfang
- Walzenbürste: 2 Stück
Ausstattung
- Kraftvoller Fahrantrieb
- 2-Tank-System
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal zur Reinigung im Einzelhandel, in Einkaufscentern und Baumärkten
- Ideal zur Reinigung an Flughäfen, in der Industrie und im Transportgewerbe
- Hervorragend geeignet für Gebäudereiniger, z.B. in Sporthallen