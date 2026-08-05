Scheuersaugmaschine BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah

Handgeführte Scheuersaugmaschine BR 75/75 W Classic Bp mit 75-l-Tanks und Doppelwalzen-Bürstenkopf. Sehr einfach zu bedienen und für viele unterschiedliche Einsatzgebiete geeignet.

Einfaches Konzept, einfache Bedienung, einfach in der Wartung: Unsere batteriebetriebene und handgeführte Scheuersaugmaschine BR 75/75 W Classic Bp überzeugt mit einer hohen Anwenderfreundlichkeit bei gleichzeitig sehr guter Reinigungsleistung an den unterschiedlichsten Einsatzorten. Dafür sorgen unter anderem hochwertige Komponenten wie ein Doppelwalzen-Bürstenkopf oder der langlebige Saugbalken aus Aluminium. Dazu ist das robuste und trotz der großen 75-Liter-Tanks äußerst kompakt konstruierte Gerät extrem wendig im Handling und sehr gut auch für lange Reinigungseinsätze geeignet.

Merkmale und Vorteile
Bürstenkopf und Saugbalken aus langlebigem Aluminium gefertigt
  • Robustes Maschinenkonzept für harte Arbeitseinsätze bei geringen Ausfallquoten.
  • Entwickelt für Einsätze auch unter rauen Bedingungen.
Besonders einfaches Bedienkonzept
  • Alle Maschinenfunktionen per Schalter, Taster und Drehknöpfen bedienbar.
  • Farbcodierte Bedienelemente für einfache Bedienung und kurze Einlernzeiten.
Kompakte und robuste Bauweise
  • Sehr wendige, einfach manövrierbare Maschine mit guter Übersicht.
  • Reduziert das Risiko, Maschine oder Einrichtung zu beschädigen.
Bürstenanpressdruck bedarfsgerecht einstellbar
  • Bedarfsgerechte Erhöhung des Anpressdrucks von 30 auf 50 Kilogramm möglich.
  • Geringerer Anpressdruck bei leichten Verschmutzungen und empfindlichen Böden.
  • Höherer Anpressdruck bei hartnäckigem Schmutz oder zur Entschichtung.
Spezifikationen

Technische Daten

Antriebsart Batterie
Arbeitsbreite Bürsten (mm) 750
Arbeitsbreite Saugen (mm) 1030
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l) 75 / 75
Flächenleistung theoretisch (m²/h) max. 3750
Flächenleistung praktisch (m²/h) 2250
Batterietyp Wartungsfrei
Batterie (V/Ah) 24 / 170
Batterielaufzeit (h) max. 2.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V) 220 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz) 50 - 60
Fahrgeschwindigkeit (km/h) max. 5
Bürstendrehzahl (U/min) 1200
Bürstenanpressdruck (kg/g/cm²) 40.5 / 145
Wasserverbrauch (l/min) max. 2.75
Schalldruckpegel (dB(A)) 65 - 65
Aufnahmeleistung (W) max. 2050
Gewicht ohne Zubehör (kg) 100
Abmessungen (L × B × H) (mm) 1520 x 810 x 1065

Lieferumfang

  • Walzenbürste: 2 Stück

Ausstattung

  • Kraftvoller Fahrantrieb
  • 2-Tank-System
Scheuersaugmaschine BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah

Videos

Anwendungsgebiete
  • Ideal zur Reinigung im Einzelhandel, in Einkaufscentern und Baumärkten
  • Ideal zur Reinigung an Flughäfen, in der Industrie und im Transportgewerbe
  • Hervorragend geeignet für Gebäudereiniger, z.B. in Sporthallen
Zubehör
Reinigungsmittel