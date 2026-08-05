Einfaches Konzept, einfache Bedienung, einfach in der Wartung: Unsere batteriebetriebene und handgeführte Scheuersaugmaschine BR 75/75 W Classic Bp überzeugt mit einer hohen Anwenderfreundlichkeit bei gleichzeitig sehr guter Reinigungsleistung an den unterschiedlichsten Einsatzorten. Dafür sorgen unter anderem hochwertige Komponenten wie ein Doppelwalzen-Bürstenkopf oder der langlebige Saugbalken aus Aluminium. Dazu ist das robuste und trotz der großen 75-Liter-Tanks äußerst kompakt konstruierte Gerät extrem wendig im Handling und sehr gut auch für lange Reinigungseinsätze geeignet.