Autolaveuse aspirante BR 75/75 W Classic Bp Pack 170 Ah
Autolaveuse aspirante à guidage manuel BD 75/75 W Classic Bp avec des réservoirs de 75 l et une tête de brossage à double rouleau. Très facile à utiliser et adaptée à une multitude de domaines d'utilisation.
Concept simple, utilisation simple, maintenance simple : notre autolaveuse aspirante fonctionnant sur batterie et à guidage manuel BR 75/75 W Classic Bp s'illustre par sa grande facilité d'utilisation tout en offrant une puissance de nettoyage exceptionnelle pour les lieux d'utilisation les plus divers. Cela est entre autres garanti par des composants haut de gamme tels qu'une tête de brossage à double rouleau ou le suceur d'aspiration durable en aluminium. De plus, cet appareil robuste et très compact malgré ses réservoirs de 75 litres est extrêmement maniable et convient aussi parfaitement aux nettoyages prolongés.
Caractéristiques et avantages
Tête de brosse et suceur d'aspiration en aluminium durable
- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.
Concept d'utilisation particulièrement simple
- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.
Conception compacte et robuste
- Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.
Pression de contact des brosses réglable en fonction des besoins
- Possibilité d'augmentation de la pression de contact de 30 à 50 kilogrammes en fonction des besoins.
- Faible pression de contact pour les salissures légères et les sols délicats.
- Pression de contact élevée pour les saletés tenaces ou pour le décapage.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Largeur de travail des brosses (mm)
|750
|Largeur d'aspiration (mm)
|1030
|Réservoir eau propre/sale (l)
|75 / 75
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 3750
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|2250
|Type de batterie
|Sans maintenance
|Batterie (V/Ah)
|24 / 170
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 2.5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|220 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 5
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1200
|Pression de contact des brosses (kg/g/cm²)
|40.5 / 145
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2.75
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65 - 65
|Puissance absorbée (W)
|max. 2050
|Poids sans accessoires (kg)
|100
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1520 x 810 x 1065
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage dans le commerce de détail, les centres commerciaux et les magasins de bricolage
- Idéale pour le nettoyage dans les aéroports, l'industrie et le secteur des transports
- Parfaite pour les entreprises de nettoyage de bâtiments, par ex. dans les gymnases