Einscheibenmaschine BDS 43/DUO C
Universell zum Reinigen, Polieren und Schleifen unterschiedlicher Bodenarten einsetzbare Einscheibenmaschine BDS 43/DUO C. Das Gerät überzeugt mit hoher Laufruhe bei 150 bzw. 300 U/min.
Mit einer Arbeitsbreite von 43 Zentimetern, variabler Drehzahl (150 bzw. 300 U/min) und einem kraftvollen 1500-Watt-Motor erlaubt unsere Einscheibenmaschine BDS 43/DUO C vielseitige Einsatzmöglichkeiten. So eignet sich das Gerät zum Reinigen von harten und elastischen Böden und Auslegeware, zum Polieren unterschiedlicher Beläge und sogar zum Schleifen von Parkett. Dabei überzeugt die BDS 43/DUO C mit hoher anwenderfreundlicher Laufruhe. Auch der breite Handgriff unterstützt eine einfache Handhabung des Geräts, sodass auch Ungeübte einfach damit zurechtkommen.
Merkmale und Vorteile
Zwei Geschwindigkeiten150 U/min und 300 U/min per Kippschalter wählbar. Schalter bequem am Zwischensteg erreichbar.
Sehr leiseAuch in sehr lärmsensiblen Bereichen einsetzbar (z. B. Hotel, Krankenhaus oder Büro).
Leistungsstarker MotorSehr robuste und langlebige Ausführung. Hohes Drehmoment für effizientes Arbeiten.
Sehr niederes Deck
- Zur Reinigung unter Möbeln und Heizkörpern.
Große Räder
- Auch über längere Strecken einfach zu transportieren.
- Treppenstufen können auch bewältigt werden.
Reichhaltiges Zubehör
- Je auf den Anwendungsfall zugeschnittenes Zubehör, wie z.B. Tank, Bürsten in unterschiedlicher Härte, Treibteller, verschiedene Pads, Mikrofaserpad, Diamantpads etc.
- Systemische Reinigung: Für jede Anwendung das passende Zubehör.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Netzbetrieb
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|430
|Arbeitshöhe (mm)
|90
|Bürstendrehzahl (U/min)
|150 - 300
|Bürstenanpressdruck (kg)
|45
|Schalldruckpegel (dB(A))
|66
|Spannung (V)
|220
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|49.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|940 x 430 x 1070
Lieferumfang
- Treibteller
Ausstattung
- Tank optional: 10 l
- Netzbetrieb
Videos
Anwendungsgebiete
- Zum Reinigen harter, elastischer und textiler Bodenbeläge
- Auch zum Polieren sowie zum Schleifen von Parkett geeignet
Zubehör
Reinigungsmittel
BDS 43/DUO C Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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