Monobrosse BDS 43/DUO C
Monobrosse BDS 43/DUO C utilisable de manière universelle pour le nettoyage, le lustrage et le ponçage de différents types de sol. L'appareil s'illustre par son fonctionnement très stable à 150 ou à 300 tr/min.
Avec une largeur de travail de 43 centimètres, un régime variable (150 ou 300 tr/min) et un puissant moteur de 1 500 watts, notre monobrosse BDS 43/DUO C offre des possibilités d'utilisation variées. Ainsi, l'appareil est adapté au nettoyage des sols durs et souples ainsi que des moquettes, au lustrage de différents revêtements et même au ponçage des parquets. La BDS 43/DUO C s'illustre par un fonctionnement très stable et agréable pour l'utilisateur. La large poignée contribue également au maniement facile de l'appareil, permettant même aux novices de l'utiliser aisément.
Caractéristiques et avantages
2 vitesses150 tr/min et 300 tr/min réglable via un sélecteur Interrupteur facilement accessible
Très silencieuxPeut être utilisé dans des environnement très sensibles au bruit (ex: hôtels, hôpitaux, bureaux..)
Moteur puissantModèle extrêmement robuste et durable. Travail efficace grâce au grand couple.
Dispositif de brossage très bas
- Nettoie sous les meubles et les radiateurs
Grandes roues
- Facile à transporter, même sur les longues distances
- Peut être transportée sur les marches
Vaste gamme d'accessoires
- Accessoires adaptés aux multiples applications possibles : par exemple, la taille du réservoir, les brosses à différents degrés de dureté, les différents pads (microfibre, diamant) etc…
- Nettoyage systémique: le bon accessoire pour toutes les missions.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Largeur de travail des brosses (mm)
|430
|Hauteur de travail (mm)
|90
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|150 - 300
|Pression de contact des brosses (kg)
|45
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|66
|Tension (V)
|220
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|49.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|940 x 430 x 1070
Inclus dans la livraison
- Plateau entraîneur
Équipement
- Réservoir en option: 10 l
- Fonctionnement sur secteur
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des revêtements de sol durs, souples et textiles
- Convient également au lustrage et au ponçage des parquets
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange BDS 43/DUO C
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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