Einscheibenmaschine BDS 43/Orbital C
Leistungsstark, robust und vielseitig einsetzbar: unsere neue Orbital-Einscheibenmaschine BDS 43 / Orbital C mit kombinierten Orbital- und Drehbewegungen für höchste Reinigungseffizienz.
Maximale Reinigungseffizienz, große Anwendungsvielfalt, benutzerfreundliches Handling: Unsere neue Orbital-Einscheibenmaschine BDS 43 / Orbital C überzeugt insbesondere im Bereich der Gebäudereinigung, ob in Büros, im Einzelhandel, in Krankenhäusern oder in Schulen. Mit innovativer Technologie kombiniert die Maschine Orbital- und Drehbewegungen zu einer konstanten Vibration und ermöglicht damit vielfältige Einsatzmöglichkeiten, von tiefem Schrubben über das Polieren und Kristallisieren bis hin zum Entschichten. Ihre Arbeitsbreite von 43 Zentimetern erlaubt dabei auch Arbeitseinsätze in engen oder überstellten Bereichen.
Merkmale und Vorteile
Intuitive und einfache BedienungBequeme und einfache Handhabung. Sehr gute Balance und Laufruhe. Hilft, Fehlbedienungen zu vermeiden.
Reverse-Handle-ModusErhöht den Bürstendruck von 38 auf bis zu 55 Kilogramm. Hohe Reinigungseffizienz auch unter erschwerten Bedingungen. Einfaches Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen.
90°-KippkopfErlaubt einen einfachen und schnellen Wechsel des Pads. Erhöht den Komfort, vermeidet nasse Pads auf Böden.
Roto-Orbital-Bewegung
- Hervorragendes Schrubbergebnis bei um bis zu 50 % reduzierter Reinigungszeit.
- Hervorragende Reinigungsergebnisse auf allen Bodentypen.
- Reduzierte Reinigungs- und Schulungskosten.
Leistungsstarker Motor
- Sehr robuste und langlebige Ausführung.
- Kraftvoll bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.
- Geringe Betriebs- und Servicekosten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Netzbetrieb
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|430
|Arbeitshöhe (mm)
|100
|Tank Frischwasser (l)
|12
|Bürstendrehzahl (U/min)
|60
|Bürstenanpressdruck (kg)
|38 - 55
|Oszillationen (O/min)
|1500
|Schalldruckpegel (dB(A))
|54
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|52.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1070 x 570 x 430
Lieferumfang
- Tank: 12 l
- Treibteller
Ausstattung
- Netzbetrieb
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal geeignet für Büros, Produktionsstätten, Einzelhandel, Hotels, Kantinen, Krankenhäuser oder Schulen
Zubehör
Reinigungsmittel
BDS 43/Orbital C Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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