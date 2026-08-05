Monobrosse BDS 43/Orbital C
Performante, robuste et polyvalente : notre nouvelle monobrosse orbitale BDS 43 / Orbital C à mouvements orbitaux et rotatifs combinés pour une efficacité de nettoyage maximale.
Efficacité de nettoyage maximale, utilisation très polyvalente, maniement facile : notre nouvelle monobrosse orbitale BDS 43 / Orbital C se montre particulièrement convaincante dans le domaine du nettoyage de bâtiments, que ce soit dans les immeubles de bureaux, le commerce de détail, les hôpitaux ou les écoles. Dotée d'une technologie innovante, la machine combine mouvements orbitaux et rotatifs pour une vibration constante, offrant ainsi des possibilités d'utilisation variées allant du brossage jusqu'au décapage en passant par le lustrage et la cristallisation. Sa largeur de travail de 43 centimètres permet également de travailler dans les espaces restreints ou encombrés.
Caractéristiques et avantages
Pilotage intuitif et simpleManipulation confortable et aisée. Très bon équilibre et fonctionnement silencieux. Aide à éviter les erreurs de manipulation.
Mode Reverse HandleAugmente la pression de la brosse de 38 à un maximum de 55 kilogrammes. Efficacité de nettoyage élevée, même en conditions difficiles. Travail facile, même dans les espaces restreints.
Tête inclinable à 90°Permet un changement de pad facile et rapide. Augmente le confort, évite les pads mouillés sur le sol.
Mouvement roto-orbital
- Excellent résultat de brossage avec un temps de nettoyage réduit de moitié.
- Résultats de nettoyage parfaits sur tous les types de sol.
- Frais de nettoyage et de formation réduits.
Moteur puissant
- Modèle extrêmement robuste et durable.
- Grande puissance lors d'applications très diverses.
- Coûts d'exploitation et de maintenance réduits.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Largeur de travail des brosses (mm)
|430
|Hauteur de travail (mm)
|100
|Réservoir eau propre (l)
|12
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|60
|Pression de contact des brosses (kg)
|38 - 55
|Oscillations (O/min)
|1500
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|54
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|52.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1070 x 570 x 430
Inclus dans la livraison
- Réservoir: 12 l
- Plateau entraîneur
Équipement
- Fonctionnement sur secteur
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéal dans les bureaux, sur les sites de production, dans les commerces, les hôtels, les cantines, les hôpitaux et les écoles
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange BDS 43/Orbital C
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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