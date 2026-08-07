Sprühextraktionsgerät Puzzi 8/1 Adv Go!Further
Das Puzzi Adv 8/1 Go!Further ist eine limitierte schwarze Sprühextraktionsgeräte Edition mit 44 % recyceltem Kunststoff¹⁾ und exklusiver Zubehörausstattung: 1-l-Flasche RM 764N OA.
Das limitiert verfügbare schwarze Sprühextraktionsgerät Puzzi 8/1 Adv Go!Further aus 44 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ ist mit exklusivem Zubehör und einer 1-Liter-Flasche des Reinigungsmittels RM 764N OA ausgestattet. Dank seiner hervorragenden Rücksaugleistung ermöglicht der professionelle Waschsauger sehr gute und hygienische Reinigungsergebnisse sowie eine schnelle Wiederbegehbarkeit von textilen Flächen. Dazu sprüht das Sprühextraktionsgerät die Reinigungslösung tief in die Textilfasern ein, saugt diese anschließend inklusive des gelösten Schmutzes wieder ab und eignet sich so perfekt zur Reinigung von Polstern, Teppichböden und anderen textilen Oberflächen. Seine robuste, kompakte Bauweise sorgt für eine lange Lebensdauer und damit eine hohe Wirtschaftlichkeit – ideal für Gebäudereiniger, im Hotel- und Gaststättengewerbe oder bei der Fahrzeuginnenreinigung. Zur besseren Sicht auf die Schmutzflotte sind der Gerätedeckel sowie die Polster- und die Bodendüse transparent gehalten. Ein Sichtfenster am Griff erhöht die Kontrollmöglichkeiten dabei zusätzlich. Das geringe Gewicht des Puzzi 8/1 Adv Go!Further und ein ergonomischer Tragegriff ermöglichen einen einhändigen Transport.
Merkmale und Vorteile
Hervorragende ReinigungsleistungPerfekte Tiefenreinigung textiler Oberflächen. Schnelle Trocknung und Wiederbegehbarkeit dank sehr guter Rücksaugleistung. Exzellentes Reinigungsergebnis mit sichtbarem Vorher-Nachher-Effekt.
Ergonomische und extra kurze PolsterdüseMit nur einem Finger bedienbare Griff- und Druckschalter. Praktische Knaufform ermöglicht unterschiedliche Haltepositionen. Rotes Düsenmundstück sorgt für effizienten Wasserverbrauch.
NachhaltigkeitsmerkmaleDesign mit 44 % recyceltem Kunststoff¹⁾. FSC-zertifizierte Verpackung. Die extra kurze, ergonomische Polsterdüse verfügt über ein rotes Düsenmundstück für 45% Wassereinsparung im Vergleich zum bisherigen blauen Düsenmundstück. RM 764N OA enthält 99 % naturbasierte Inhaltsstoffe mit Tensiden aus Weizenkleie und Mais.
Umfangreiches Set zur Teppichreinigung
- Flexible Sauglippe für optimalen Saugwinkel und beste Trocknungsergebnisse.
- 240 mm breite Bodendüse mit integriertem Sprüh-/Saugrohr.
- Ergonomischer Zweihandgriff für mehr Anwendungskomfort.
Geringes Gewicht und kompaktes, robustes Design
- Müheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen.
- Ermöglicht lange, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.
- Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit.
Entnehmbarer, smarter, schwarzer 2-in-1-Behälter
- Schnelles und einfaches Befüllen des Frischwassertanks.
- Komfortables und einfaches Entleeren des Schmutzwassers.
- Weiß aufgedruckte Quickstart-Illustration für intuitive Bedienung.
Einfache Bedienung durch 2 große Drucktasten
- Kein lästiges Bücken: Das Gerät lässt sich schnell und einfach mit dem Fuß ein- und ausschalten.
- Schnelle 1-Schritt-Methode: kombiniertes Sprühen und Saugen in einem Vorgang.
- 2-Schritt-Methode: Fasern einsprühen und einwirken lassen – danach absaugen.
Große Hinterräder und flexible 360°-Lenkrollen
- Einfache Manövrierbarkeit auch auf unebenen Flächen.
- Besonders wendig und beim Reinigen flexibel zu handhaben.
Klappbarer Kabelhaken
- Zur sicheren Aufbewahrung des Netzkabels.
- Praktisch und kabelschonend.
- Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.
Große offene Frischwasser-Einfüllöffnung
- Bequemes, sicheres und schnelles Befüllen mit Frischwasser.
- Gut sichtbarer Maximal-Level-Indikator.
- Beim Hinterherziehen oder Zurückstoßen des Geräts kein Überschwappen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|12 - 18
|Luftmenge (l/s)
|71
|Vakuum (mbar/kPa)
|270 / 27
|Sprühmenge (l/min)
|1
|Sprühdruck (bar)
|1
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|8 / 7
|Leistung Turbine (W)
|1200
|Leistung Pumpe (W)
|40
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|71
|Kabellänge (m)
|7.5
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|8.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|15.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|524 x 332 x 442
¹⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
Lieferumfang
- Polsterdüse kurz mit Handgriff
- Reinigungsmittel: RM 764 N, 1 l
- Sprüh-/Saugschlauch: 2.5 m
- Kabelhaken
- Bodendüse: 240 mm
- Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser
- Sprüh-/Saugrohr: 1 Stück
Ausstattung
- Integrierte Zubehöraufnahme für Polster-/Fugendüse
- Integrierte Zubehöraufnahme für Bodendüse
- Düsenmundstück: Polsterdüse, Orange
Anwendungsgebiete
- Zur intensiven Tiefenreinigung von Polstern und Polstermöbeln
- Zur Zwischenreinigung und der gezielten Fleckbehandlung von Teppichböden
- Zur Reinigung aller textiler Oberflächen – auch in Fahrzeugen
- Zur intensiven Tiefenreinigung textiler Fahrzeugsitze
- Zur gezielten Tiefenreinigung kleinerer Teppichflächen
- Zur Reinigung von Polstern und Textilflächen in hygienisch sensiblen Bereichen
- Zur Tiefenreinigung von Teppichen und textilen Bodenbelägen
Zubehör
Reinigungsmittel
Puzzi 8/1 Adv Go!Further Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.