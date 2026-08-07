Appareil d'injection-extraction Puzzi 8/1 Adv Go!Further
Le Puzzi 8/1 Adv Go!Further est une édition limitée en coloris noir de l'appareil d'injection-extraction avec 44 % de plastique recyclé¹⁾ et équipée d'accessoires exclusifs : un flacon de 1 l de RM 764N OA.
L'appareil d'injection-extraction Puzzi 8/1 Adv Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 44 % de plastique recyclé¹⁾, est équipé d'accessoires exclusifs et d'un flacon de 1 litre du détergent RM 764N OA. Grâce à sa puissance de réaspiration exceptionnelle, cet injecteur-extracteur professionnel permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques et les surfaces textiles redeviennent rapidement praticables. À cet effet, l'appareil d'injection-extraction injecte la solution de nettoyage jusqu'au cœur des fibres textiles puis la réaspire en même temps que la saleté décollée : il convient ainsi parfaitement au nettoyage des capitonnages, des moquettes et autres surfaces textiles. Son format robuste et compact garantit une longue durée de vie et donc une rentabilité élevée – idéal pour les entreprises de nettoyage de bâtiments, l'hôtellerie et la restauration ou le nettoyage intérieur des véhicules. Pour une meilleure vue sur l'eau sale, le couvercle de l'appareil ainsi que le suceur pour meubles et le suceur pour sol bénéficient d'un design transparent. Un regard sur la poignée offre des possibilités de contrôle supplémentaires. Le faible poids du Puzzi 8/1 Adv Go!Further et une poignée de transport ergonomique permettent de le transporter d'une seule main.
Caractéristiques et avantages
Performance de nettoyage exceptionnelleNettoyage en profondeur parfait des surfaces textiles. Séchage et réutilisabilité rapides grâce à la puissance de réaspiration exceptionnelle. Excellent résultat de nettoyage avec effet avant/après visible.
Suceur pour meubles ergonomique et ultra courtBoutons sur la poignée et boutons-poussoirs qui s'actionnent avec un seul doigt. La forme pratique de la poignée permet différentes positions de prise en main. L'embout rouge de la buse assure une consommation d'eau efficace.
Caractéristiques durablesDesign avec 44 % de plastique recyclé¹⁾. Emballage certifié FSC. La buse rembourrée extra courte et ergonomique est dotée d'un embout rouge qui permet d'économiser 45 % d'eau par rapport à l'embout bleu utilisé jusqu'à présent. RM 764N OA contient 99 % d'ingrédients d'origine naturelle, avec des tensioactifs issus du son de blé et du maïs.
Kit complet pour le nettoyage des moquettes
- Raclette d'aspiration souple pour un angle d'aspiration optimal et un séchage parfait.
- Suceur pour sol d'une largeur de 240 mm avec tube injecteur/extracteur intégré.
- Deuxième poignée ergonomique pour plus de confort d'utilisation.
Faible poids et format compact et robuste
- Transport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
- Permet des intervalles de travail prolongés sans fatigue.
- Longue durée de vie garantissant une rentabilité élevée.
Réservoir 2 en 1 intelligent et amovible en noir
- Remplissage rapide et facile du réservoir d'eau propre.
- Vidage confortable et facile de l'eau sale.
- Illustration de démarrage rapide imprimée en blanc pour une utilisation intuitive.
Utilisation simple grâce à 2 grands boutons-poussoirs
- Plus besoin de se pencher : l'appareil s'allume et s'éteint au pied, vite et simplement.
- Méthode tout-en-1 rapide : injection et aspiration combinées en une seule opération.
- Méthode en 2 étapes : pulvériser sur les fibres et laisser agir – puis aspirer.
Grandes roues arrière et roulettes pivotantes flexibles à 360
- Facile à manœuvrer, même sur des surfaces irrégulières.
- Particulièrement maniable et flexible à prendre en main lors du nettoyage.
Crochet rabattable pour le rangement du câble
- Pour ranger le câble d'alimentation en toute sécurité.
- Pratique, protège les câbles.
- L’appareil est facile à transporter et à ranger.
Grand orifice de remplissage pour l'eau propre
- Remplissage d'eau propre pratique, sûr et rapide.
- Indicateur de niveau maximal bien visible.
- Pas de débordement en traînant ou en repoussant l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|12 - 18
|Débit d'air (l/s)
|71
|Dépression (mbar/kPa)
|270 / 27
|Débit d'injection (l/min)
|1
|Pression d'injection (bar)
|1
|Réservoir eau propre/sale (l)
|8 / 7
|Puissance turbine (W)
|1200
|Puissance pompe (W)
|40
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|71
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|8.6
|Poids emballage inclus (kg)
|15.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|524 x 332 x 442
¹⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires.
Inclus dans la livraison
- Suceur pour meubles court avec poignée
- Détergents: RM 764 N, 1 l
- Flexible d'injection/d'aspiration: 2.5 m
- Crochet pour câble
- Suceur pour sol: 240 mm
- Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre/l'eau sale
- Tube injecteur/d'aspiration: 1 Pièce(s)
Équipement
- Rangement pour accessoires intégré pour suceur pour meubles/suceur pour fentes
- Rangement pour accessoires intégré pour suceur pour sol
- Embout de buse: Suceur fauteuil, orange
Domaines d'utilisation
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des capitonnages et des tissus d'ameublement
- Pour le nettoyage d'appoint et le traitement ciblé des taches sur les moquettes
- Pour le nettoyage de toutes les surfaces textiles, y compris dans les véhicules
- Pour un nettoyage en profondeur intensif des sièges de véhicule en textile
- Pour un nettoyage en profondeur ciblé des moquettes peu étendues
- Pour le nettoyage des capitonnages et des surfaces textiles dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène
- Pour le nettoyage en profondeur des moquettes et des revêtements de sol textiles
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange Puzzi 8/1 Adv Go!Further
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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