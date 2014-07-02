Sprühextraktionsgerät PW 30/1 Power-Waschkopf für Puzzi 30/4
Steigert die Flächenleistung unseres Waschsaugers Puzzi 30/4 um bis zu 35 Prozent und verbessert dazu das Reinigungsergebnis: Power-Waschkopf PW 30/1 mit rotierender Bürstenwalze.
Schneller, gründlicher, besser: Fix anstelle der Bodendüse angebracht und sofort einsatzbereit, erlaubt der Power-Waschkopf PW 30/1 für unseren Waschsauger Puzzi 30/4 eine deutliche Intensivierung des gesamten Reinigungsvorgangs und eine Steigerung der Flächenleistung um bis zu 35 Prozent. Der intelligente Aufbau ermöglicht es dabei, die Reinigungslösung in einem Arbeitsschritt aufzusprühen, mittels rotierender Bürstenwalze einzubürsten und dann die komplette Schmutzflotte abzusaugen.
Merkmale und Vorteile
Rotierende BürstenZum Intensivieren des Reinigungsvorgangs und Aufrichten der Teppichfasern.
Höhere FlächenleistungSteigerung der Flächenleistung um bis zu 35 Prozent.
Transparentes SichtfensterSichtfenster am Waschkopf zur ständigen Kontrolle der Rücksaugleistung.
Einfache Bedienung
- Schnelles und einfaches Aufstecken anstelle der Bodendüse.
- Die rotierenden Bürsten intensivieren den Reinigungsvorgang und richten die Fasern auf.
- Einfacher Start mittels Kippschalter.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Flächenleistung (m²/h)
|70 - 110
|Leistung Bürstenmotor (W)
|60
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Kabellänge (m)
|7
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|5.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|350 x 260 x 835
Reinigungsmittel
PW 30/1 Power-Waschkopf für Puzzi 30/4 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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