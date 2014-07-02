Appareil d'injection-extraction Tête de lavage hautes performances PW 30/1 pour Puzzi 30/4
Augmente jusqu'à 35 % le rendement surfacique de notre injecteur/extracteur Puzzi 30/4 tout en améliorant le résultat de nettoyage : la tête de lavage hautes performances PW 30/1 à brosse-rouleau rotatif.
Plus rapide, plus efficace, plus performante : fixée rapidement à la place du suceur pour sol et immédiatement prête à l'emploi, la tête de lavage hautes performances PW 30/1 pour notre injecteur/extracteur Puzzi 30/4 permet une intensification considérable de l'ensemble du processus de nettoyage et jusqu'à 35 % d'augmentation du rendement surfacique. Sa conception intelligente permet de pulvériser la solution de nettoyage, de la faire pénétrer à l'aide de la brosse-rouleau rotative puis d'aspirer l'eau sale en totalité – le tout en une seule opération.
Caractéristiques et avantages
Brosses rotativesPour intensifier le processus de nettoyage et redresser les fibres de la moquette.
Améliore les performances de nettoyageJusqu'à 35 % de rendement surfacique en plus.
Regard transparentRegard situé sur la tête de lavage pour un contrôle permanent de la puissance de réaspiration.
Utilisation facile
- Fixation rapide et simple à la place du suceur pour sol.
- Les brosses rotatives permettent un nettoyage en profondeur pour des résultats encore meilleurs.
- Démarrage facile à l'aide d'un interrupteur à bascule.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique max. (m²/h)
|70 - 110
|Puissance du moteur des brosses (W)
|60
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Longueur du câble (m)
|7
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|5.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|350 x 260 x 835
Détergents
Pièces de rechange Tête de lavage hautes performances PW 30/1 pour Puzzi 30/4
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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