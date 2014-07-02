Appareil d'injection-extraction Tête de lavage hautes performances PW 30/1 pour Puzzi 30/4

Augmente jusqu'à 35 % le rendement surfacique de notre injecteur/extracteur Puzzi 30/4 tout en améliorant le résultat de nettoyage : la tête de lavage hautes performances PW 30/1 à brosse-rouleau rotatif.

Plus rapide, plus efficace, plus performante : fixée rapidement à la place du suceur pour sol et immédiatement prête à l'emploi, la tête de lavage hautes performances PW 30/1 pour notre injecteur/extracteur Puzzi 30/4 permet une intensification considérable de l'ensemble du processus de nettoyage et jusqu'à 35 % d'augmentation du rendement surfacique. Sa conception intelligente permet de pulvériser la solution de nettoyage, de la faire pénétrer à l'aide de la brosse-rouleau rotative puis d'aspirer l'eau sale en totalité – le tout en une seule opération.

Caractéristiques et avantages
Appareil d'injection-extraction Tête de lavage hautes performances PW 30/1 pour Puzzi 30/4: Brosses rotatives
Brosses rotatives
Pour intensifier le processus de nettoyage et redresser les fibres de la moquette.
Appareil d'injection-extraction Tête de lavage hautes performances PW 30/1 pour Puzzi 30/4: Améliore les performances de nettoyage
Améliore les performances de nettoyage
Jusqu'à 35 % de rendement surfacique en plus.
Appareil d'injection-extraction Tête de lavage hautes performances PW 30/1 pour Puzzi 30/4: Regard transparent
Regard transparent
Regard situé sur la tête de lavage pour un contrôle permanent de la puissance de réaspiration.
Utilisation facile
  • Fixation rapide et simple à la place du suceur pour sol.
  • Les brosses rotatives permettent un nettoyage en profondeur pour des résultats encore meilleurs.
  • Démarrage facile à l'aide d'un interrupteur à bascule.
Spécifications

Données techniques

Rendement surfacique max. (m²/h) 70 - 110
Puissance du moteur des brosses (W) 60
Tension (V) 220 - 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur du câble (m) 7
Couleur anthracite
Poids sans accessoires (kg) 5.9
Dimensions (L × l × h) (mm) 350 x 260 x 835
Détergents
Pièces de rechange Tête de lavage hautes performances PW 30/1 pour Puzzi 30/4

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De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.

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