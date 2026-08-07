Der mit wenigen Handgriffen zur einfachen Nachrüstung an der Home-Base unserer Trockeneisstrahlgeräte mit L2P-Technologie entwickelte Anbausatz ermöglicht die Anpassung des Strahldrucks an die jeweilige Anwendung direkt am Gerät. Dank des integrierten Druckminderers ist der Druck in einer breiten Spanne zwischen 0,5 und 10,0 Bar einstellbar und darüber hinaus auch arretierbar. Druckverluste bleiben dabei extrem gering. Ein Zyklonabscheider sowie ein Filter für Wasser und Öle garantieren einen durchgehend sicheren Betrieb, sollte die von außen zugeführte Druckluft von schlechterer Qualität sein. Außerdem sorgen der jederzeit mühelos von außen ablesbare Füllstand sowie eine halbautomatische Entleerung für komfortables Arbeiten.