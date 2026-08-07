Kit réducteur de pression, 1/2 pouce
Destiné au montage sur la Home Base de nos nettoyeurs cryogéniques dotés de la technologie L2P : le kit comprenant un réducteur de pression ainsi qu'un séparateur d'eau et d'huile. Adaptation de la pression du jet sur l'appareil en fonction des besoins.
Le kit développé pour un ajout simple en quelques gestes à la Home Base de nos nettoyeurs cryogéniques dotés de la technologie L2P permet d'adapter la pression du jet directement sur l'appareil en fonction de l'application. Grâce au réducteur de pression intégré, la pression peut être réglée et même bloquée dans une vaste plage comprise entre 0,5 et 10,0 bar. Les pertes de pression restent extrêmement faibles. Un séparateur cyclonique ainsi qu'un filtre pour l'eau et les huiles garantissent un fonctionnement en toute sécurité en permanence au cas où l'air comprimé amené depuis l'extérieur devait être de mauvaise qualité. En outre, la possibilité de consulter le niveau de remplissage depuis l'extérieur à tout moment ainsi qu'un vidage semi-automatique permettent une utilisation en tout confort.
Caractéristiques et avantages
Réglage de la pression du jet
- L'abrasivité du jet de neige carbonique est réglable.
- Permet des possibilités d'utilisation variées.
Filtration de l'air comprimé
- Fonctionnement sûr grâce au filtre ainsi qu'au séparateur d'eau et d'huile.
Montage simple
- Se monte et se démonte aisément, même sans être un expert.
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|2.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|265 x 210 x 285
Domaines d'utilisation
- Utilisation polyvalente en milieu industriel, par ex. pour le nettoyage des équipements de production
- Pour le nettoyage des tissus d'ameublement et des textiles
- Pour le nettoyage des armoires de commande, des composants électriques et des éléments de commande
- Pour le nettoyage des machines, des composants de moteur, des moules et des surfaces d'étanchéité
- Pour le nettoyage des outils de jardinage et des robots tondeuses