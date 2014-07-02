Bürstenwalze, hart, rot, CV 30/1
Harte Bürstenwalze mit 277 mm Länge mit roter Beborstung aus Polyamid für alle CV 30/1-Teppichbürstsauger von Kärcher.
Bürstenwalze mit 277 Millimeter Länge für alle CV 30/1-Teppichbürstsauger. Die Walze ist mit harten, roten, 10 Millimeter langen Polyamidborsten bestückt und eignet sich beispielsweise sehr gut zur Reinigung von Nadelfilzböden. Durchmesser der Borsten: 0,30 Millimeter.
Spezifikationen
Technische Daten
|Bürstenlänge (mm)
|277
|Härtegrad
|Hart
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Rot
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|275 x 65 x 65
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