Bürstenwalze, hart, rot, CV 30/1

Harte Bürstenwalze mit 277 mm Länge mit roter Beborstung aus Polyamid für alle CV 30/1-Teppichbürstsauger von Kärcher.

Bürstenwalze mit 277 Millimeter Länge für alle CV 30/1-Teppichbürstsauger. Die Walze ist mit harten, roten, 10 Millimeter langen Polyamidborsten bestückt und eignet sich beispielsweise sehr gut zur Reinigung von Nadelfilzböden. Durchmesser der Borsten: 0,30 Millimeter.

Spezifikationen

Technische Daten

Bürstenlänge (mm) 277
Härtegrad Hart
Menge (Stück) 1
Farbe Rot
Gewicht (kg) 0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 275 x 65 x 65

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