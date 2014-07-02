Brosse-rouleau, poils durs, rouges, CV 30/1

Brosse-rouleau à poils durs rouges en polyamide de 277 mm de longueur pour tous les aspiro-brosseurs pour moquettes CV 30/1 de Kärcher.

Brosse-rouleau de 277 mm de longueur pour tous les aspiro-brosseurs pour moquettes CV 30/1. La brosse-rouleau est munie de poils durs rouges en polyamide de 10 mm de longueur et est idéale par exemple pour le nettoyage des sols en feutre aiguilleté. Diamètre des poils : 0,30 mm.

Spécifications

Données techniques

Longueur de la brosse (mm) 277
Degré de dureté dur
Quantité (Pièce(s)) 1
Couleur rouge
Poids (kg) 0.2
Poids emballage inclus (kg) 0.2
Dimensions (L × l × h) (mm) 275 x 65 x 65
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