Aspiro-brosseur pour moquettes CV 30/1
L'aspiro-brosseur pour moquettes CV 30/1 s'illustre par un embrayage centrifuge breveté, un système de filtration à 3 phases, un remplacement de brosse sans outils et un système de changement rapide du cordon d'alimentation.
Avec une largeur de travail importante de 300 millimètres, notre aspiro-brosseur pour moquettes CV 30/1 est idéal même pour le nettoyage de surfaces étendues, que ce soit dans le commerce de détail, dans des locaux d'exposition, dans l'hôtellerie et la gastronomie ou dans de nombreux autres domaines d'utilisation. Même les bords, les plinthes et les renfoncements étroits se nettoient sans effort, rapidement et en profondeur grâce au tuyau d'aspiration extractible avec flexible d'aspiration cannelé. Des détails d'équipement innovants, tels que l'embrayage centrifuge breveté qui débraie automatiquement le rouleau en cas de blocage de la brosse par des saletés ou la décharge automatique des brosses qui empêche toute déformation du jeu de brosses ainsi que toute dégradation de la moquette au repos, viennent étayer le concept abouti et sûr de l'appareil. Deux articulations solides entre la tête de brossage et la pièce d'aspiration ainsi que la plaque coulissante en plastique haut de gamme témoignent de nos exigences élevées en matière de qualité. Également confortable à manier : au besoin, la brosse se change facilement et sans outils. Et même le cordon d'alimentation peut être remplacé sans aucune connaissance particulière en cas de panne grâce au système de changement rapide.
Caractéristiques et avantages
Brosse-rouleau réglableLe réglage en hauteur permet d'adapter le rouleau à brosse à la longueur des fibres de la moquette.
Remplacement de la brosse sans outilsRemplacement sans outils de la brosse-rouleau en un clin d'œil.
Système de changement rapide pour le cordon d'alimentationRemplacement du cordon d'alimentation sans connaissances préalables permettant de gagner du temps et de réduire les coûts.
Embrayage centrifuge breveté
- Pour une durée de vie prolongée : l'embrayage centrifuge protège toute la brosse des surcharges et évite des frais d'entretien élevés.
Spécifications
Données techniques
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Largeur de travail (cm)
|30
|Dépression (mbar/kPa)
|193 / 19.3
|Débit d'air (l/s)
|43
|Puissance nominale (W)
|850
|Volume de la cuve (l)
|5.5
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|12
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|66
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|8.3
|Poids emballage inclus (kg)
|11.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|340 x 310 x 1215
Inclus dans la livraison
- Suceur pour fentes
- Suceur fauteuil
- Tube d’aspiration amovible
- Flexible d’aspiration cannelé
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Brosse-rouleau standard: 1 Pièce(s)
- Mousse filtrante: 1 Pièce(s)
Équipement
- Affichage de l'état du filtre
- Câble électrique enfichable: Standard
- Hauteur de poignée ajustable
- Classe de protection: II
Accessoires
Pièces de rechange CV 30/1
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.