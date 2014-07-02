Bürstenwalze mit 356 Millimeter Länge für alle CV 38/1- und CV 38/2-Teppichbürstsauger. Die Walze ist mit harten, roten, 10 Millimeter langen Polyamidborsten bestückt und eignet sich beispielsweise sehr gut zur Reinigung von Nadelfilzböden. Durchmesser der Borsten: 0,30 Millimeter.