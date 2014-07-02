Bürstenwalze, hart, rot, CV 38/1, CV 38/2
Harte Bürstenwalze mit 356 mm Länge mit roter Beborstung aus Polyamid für alle CV 38/1- und CV 38/2-Teppichbürstsauger von Kärcher.
Bürstenwalze mit 356 Millimeter Länge für alle CV 38/1- und CV 38/2-Teppichbürstsauger. Die Walze ist mit harten, roten, 10 Millimeter langen Polyamidborsten bestückt und eignet sich beispielsweise sehr gut zur Reinigung von Nadelfilzböden. Durchmesser der Borsten: 0,30 Millimeter.
Spezifikationen
Technische Daten
|Bürstenlänge (mm)
|356
|Härtegrad
|Hart
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Rot
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|356 x 61 x 61
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