Brosse-rouleau, poils durs, rouges, CV 38/1, CV 38/2
Brosse-rouleau à poils durs rouges en polyamide de 356 mm de longueur pour tous les aspiro-brosseurs pour moquettes CV 38/1 et CV 38/2 de Kärcher.
Brosse-rouleau de 356 mm de longueur pour tous les aspiro-brosseurs pour moquettes CV 38/1 et CV 38/2. La brosse-rouleau est munie de poils durs rouges en polyamide de 10 mm de longueur et est idéale par exemple pour le nettoyage des sols en feutre aiguilleté. Diamètre des poils : 0,30 mm.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de la brosse (mm)
|356
|Degré de dureté
|dur
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|rouge
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|356 x 61 x 61