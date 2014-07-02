Bürstenwalze, Standardbeborstung, schwarz

Weiche Bürstenwalze mit 508 mm Länge und schwarzer Standardbeborstung aus Polyamid für alle gängigen Anwendungen.

Bürstenwalze mit 508 Millimeter Länge. Die Walze ist mit schwarzen, 29 Millimeter langen Kunststoffborsten bestückt. Durchmesser der Borsten: 0,30 Millimeter. Bitte berücksichtigen, dass 2 Bürsten zur Reinigung nötig sind.

Spezifikationen

Technische Daten

Bürstenlänge (mm) 508
Härtegrad Mittelhart
Menge (Stück) 1
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 515 x 100 x 100