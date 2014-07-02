Bürstenwalze, Standardbeborstung, schwarz
Weiche Bürstenwalze mit 508 mm Länge und schwarzer Standardbeborstung aus Polyamid für alle gängigen Anwendungen.
Bürstenwalze mit 508 Millimeter Länge. Die Walze ist mit schwarzen, 29 Millimeter langen Kunststoffborsten bestückt. Durchmesser der Borsten: 0,30 Millimeter. Bitte berücksichtigen, dass 2 Bürsten zur Reinigung nötig sind.
Spezifikationen
Technische Daten
|Bürstenlänge (mm)
|508
|Härtegrad
|Mittelhart
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|515 x 100 x 100