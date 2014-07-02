Bürstenwalze, Standardbeborstung, schwarz, CV 38/1, 38/2
Weiche Bürstenwalze mit 356 mm Länge und schwarzer Standardbeborstung aus Polyamid für alle CV 38/1- und CV 38/2-Teppichbürstsauger von Kärcher.
Bürstenwalze mit 356 Millimeter Länge für alle CV 38/1- und CV 38/2-Teppichbürstsauger. Die Walze ist mit weichen, schwarzen, 10 Millimeter langen Polyamidborsten bestückt. Durchmesser der Borsten: 0,25 Millimeter.
Spezifikationen
Technische Daten
|Bürstenlänge (mm)
|356
|Härtegrad
|Mittelhart
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|356 x 61 x 61