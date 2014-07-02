Brosse-rouleau, poils standard, noirs, CV 38/1, CV 38/2

Brosse-rouleau à poils souples standard noirs en polyamide de 356 mm de longueur pour tous les aspiro-brosseurs pour moquettes CV 38/1 et CV 38/2 de Kärcher.

Brosse-rouleau de 356 mm de longueur pour tous les aspiro-brosseurs pour moquettes CV 38/1 et CV 38/2. La brosse-rouleau est munie de poils souples noirs en polyamide de 10 mm de longueur. Diamètre des poils : 0,25 mm.

Spécifications

Données techniques

Longueur de la brosse (mm) 356
Degré de dureté moyennement dur
Quantité (Pièce(s)) 1
Couleur noir
Poids (kg) 0.2
Poids emballage inclus (kg) 0.2
Dimensions (L × l × h) (mm) 356 x 61 x 61
Appareils compatibles