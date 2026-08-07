Damit Terrassenböden von witterungsbedingten Verunreinigungen befreit bleiben, sollten sie regelmäßig und angemessen gereinigt werden. Mit den extra für Holzflächen und WPC-Beläge ausgelegten Bürstenwalzen lassen sich Verunreinigungen im Außenbereich besonders gleichmäßig und gründlich entfernen. Die im Set enthaltenen 4 Bürstenwalzen sind einfach auszutauschen und dienen als Ersatz für die im Lieferumfang des Terrassenreinigers PCL 6 enthaltenen Bürsten.