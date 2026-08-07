Bürstenwalzen Holzflächen PCL 6

Mit den Bürstenköpfen des 4-teiligen Walzensets für den PCL 6 werden Verunreinigungen im Außenbereich restlos und gleichmäßig entfernt. Holzflächen und WPC-Beläge strahlen wieder wie neu.

Damit Terrassenböden von witterungsbedingten Verunreinigungen befreit bleiben, sollten sie regelmäßig und angemessen gereinigt werden. Mit den extra für Holzflächen und WPC-Beläge ausgelegten Bürstenwalzen lassen sich Verunreinigungen im Außenbereich besonders gleichmäßig und gründlich entfernen. Die im Set enthaltenen 4 Bürstenwalzen sind einfach auszutauschen und dienen als Ersatz für die im Lieferumfang des Terrassenreinigers PCL 6 enthaltenen Bürsten.

Merkmale und Vorteile
Gründliche und gleichmäßige Reinigung von Holzflächen und WPC-Belägen im Außenbereich mit guter Flächenleistung
Speziell an die Reinigungsaufgabe angepasstes Borstenmaterial
Optimiertes Bürstenprofil für die Reinigung von Holzflächen und WPC-Belägen
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1.2
Abmessungen (L × B × H) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Terrasse
  • Balkon
  • Holzoberflächen
  • Grünbelag
  • Moos