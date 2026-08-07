Das 2-teilige Bürstenwalzenset ist die ideale Ergänzung für den Terrassenreiniger PCL 4, speziell angepasst für die gründliche sowie gleichmäßige Reinigung von Steinfliesen und -platten mit glatter, geschlossener Oberfläche im Außenbereich. Oberflächliche Verschmutzungen wie Grünbelag oder Moos lassen sich mühelos entfernen – für hervorragende Reinigungsergebnisse bei der Terrassenreinigung.