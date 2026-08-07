Bürstenwalzen Steinflächen PCL 4
Die ideale Ergänzung für die Terrassen- und Balkonreinigung: das 2-teilige Walzenset für den Terrassenreiniger PCL 4. Entfernt mühelos Grünbelag und Moos auf glatten Steinfliesen im Außenbereich.
Das 2-teilige Bürstenwalzenset ist die ideale Ergänzung für den Terrassenreiniger PCL 4, speziell angepasst für die gründliche sowie gleichmäßige Reinigung von Steinfliesen und -platten mit glatter, geschlossener Oberfläche im Außenbereich. Oberflächliche Verschmutzungen wie Grünbelag oder Moos lassen sich mühelos entfernen – für hervorragende Reinigungsergebnisse bei der Terrassenreinigung.
Merkmale und Vorteile
Gründliche und gleichmäßige Reinigung von Steinflächen mit glatter Oberflächenstruktur
Speziell an die Reinigungsaufgabe angepasstes Borstenmaterial
Optimiertes Bürstenprofil für die Reinigung glatter Steinflächen
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Balkon