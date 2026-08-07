Brosses-rouleaux surfaces en pierre PCL 4
Le complément idéal pour le nettoyage des terrasses et des balcons : le kit de 2 rouleaux pour le nettoyeur de terrasses PCL 4. Élimine aisément les dépôts verts et la mousse sur les dalles en pierre lisses à l'extérieur.
Le kit de 2 brosses-rouleaux est le complément idéal pour le nettoyeur de terrasses PCL 4, spécialement adapté au nettoyage en profondeur et uniforme des dalles en pierre à surface lisse compacte à l'extérieur. Les saletés superficielles telles que les dépôts verts ou la mousse sont éliminées sans effort – pour des résultats parfaits lors du nettoyage de la terrasse.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage en profondeur et uniforme des surfaces en pierre à structure de surface lisse
Matériau des poils spécialement adapté à la tâche de nettoyage
Profil de brosse optimisé pour le nettoyage des surfaces en pierre lisses
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|134 x 100 x 100
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Balcon