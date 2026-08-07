Bürstenwalzen Steinflächen PCL 6
Set aus 4 Bürstenwalzen für die schnelle Reinigung von glatten und feinporigen Steinfliesen und -platten im Außenbereich mit dem Terrassenreiniger PCL 6.
Ihr idealer Partner bei der Terrassenreinigung: Das 4-teilige Bürstenwalzenset ist als Zubehör für den PCL 6 erhältlich und eignet sich für die gründliche und sanfte Reinigung von glatten und feinporigen Steinfliesen und -platten. Verschmutzungen wie Grünbelag oder Moos werden mühelos entfernt. Die Bürstenwalzen lassen sich ganz einfach und werkzeuglos austauschen. Nicht geeignet für Pflastersteine, Knochensteine, Asphalt und Waschbeton.
Merkmale und Vorteile
Gleichmäßige und gründliche Reinigung von glatten und feinporigen Steinfliesen und -platten im Außenbereich
Speziell an die Reinigungsaufgabe angepasstes Borstenmaterial
- Nicht geegnet für Pflastersteine, Knochensteine, Asphalt und Waschbeton.
Gute Flächenleistung und optimiertes Bürstenprofil für die Reinigung glatter und feinporiger Steinfliesen und -platten
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Anwendungsgebiete
- Terrasse (glatte und feinporige Fliesen sowie Platten aus Stein)
- Balkon (glatte und feinporige Fliesen sowie Platten aus Stein)
- Moos