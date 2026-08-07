Ihr idealer Partner bei der Terrassenreinigung: Das 4-teilige Bürstenwalzenset ist als Zubehör für den PCL 6 erhältlich und eignet sich für die gründliche und sanfte Reinigung von glatten und feinporigen Steinfliesen und -platten. Verschmutzungen wie Grünbelag oder Moos werden mühelos entfernt. Die Bürstenwalzen lassen sich ganz einfach und werkzeuglos austauschen. Nicht geeignet für Pflastersteine, Knochensteine, Asphalt und Waschbeton.