Minimale interne Leistungsverluste und maximale Strahlqualität zeichnen den neuen Performance Dreckfräser (Düsengröße 040) aus – und ermöglichen eine bis zu 50 Prozent höhere Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgängermodell. Dank rotierendem Punktstrahl erreicht er bei einem Arbeitsdruck von max. 180 bar/18 MPa und einer Wassertemperatur von bis zu 60 °C die 10-fache Reinigungskraft gegenüber herkömmlichen Hochdruckdüsen. Darüber hinaus überzeugt er mit einer Keramikdüse und einem Keramiklagerring für höchste Standzeit.