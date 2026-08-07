Dreckfräser, 040

Mit rotierendem Punktstrahl für mehr Abtrag: der neue Performance Dreckfräser mit Düsengröße 040 schafft eine bis zu 50% höhere Reinigungs- und Flächenleistung als sein Vorgänger.

Minimale interne Leistungsverluste und maximale Strahlqualität zeichnen den neuen Performance Dreckfräser (Düsengröße 040) aus – und ermöglichen eine bis zu 50 Prozent höhere Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgängermodell. Dank rotierendem Punktstrahl erreicht er bei einem Arbeitsdruck von max. 180 bar/18 MPa und einer Wassertemperatur von bis zu 60 °C die 10-fache Reinigungskraft gegenüber herkömmlichen Hochdruckdüsen. Darüber hinaus überzeugt er mit einer Keramikdüse und einem Keramiklagerring für höchste Standzeit.

Merkmale und Vorteile
Bis zu 50 % höhere Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgänger
  • Enorme Zeitersparnis.
Minimierte Leistungsverluste und Verbesserung der Strahlqualität
  • Dank höherer Reinigungswirkung werden auch hartnäckige Verschmutzungen entfernt.
Der rotierende Punktstrahl der Rotordüse kombiniert die Vorteile von Punkt- und Flachstrahl
  • Hohe Reinigungskraft bei gleichzeitig hoher Flächenleistung.
Keramikdüse und Keramiklagerring
  • Maximale Lebensdauer.
Hohe Reinigungsleistung
  • Zügige Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen.
Spezifikationen

Technische Daten

Max. Druck (bar) 180
Druck (bar) max. 180
Temperatur (°C) max. 60
Düsengröße ( ) 40
Anschlussgewinde M 18
Farbe Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2