Dreckfräser, 040
Mit rotierendem Punktstrahl für mehr Abtrag: der neue Performance Dreckfräser mit Düsengröße 040 schafft eine bis zu 50% höhere Reinigungs- und Flächenleistung als sein Vorgänger.
Minimale interne Leistungsverluste und maximale Strahlqualität zeichnen den neuen Performance Dreckfräser (Düsengröße 040) aus – und ermöglichen eine bis zu 50 Prozent höhere Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgängermodell. Dank rotierendem Punktstrahl erreicht er bei einem Arbeitsdruck von max. 180 bar/18 MPa und einer Wassertemperatur von bis zu 60 °C die 10-fache Reinigungskraft gegenüber herkömmlichen Hochdruckdüsen. Darüber hinaus überzeugt er mit einer Keramikdüse und einem Keramiklagerring für höchste Standzeit.
Merkmale und Vorteile
Bis zu 50 % höhere Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgänger
- Enorme Zeitersparnis.
Minimierte Leistungsverluste und Verbesserung der Strahlqualität
- Dank höherer Reinigungswirkung werden auch hartnäckige Verschmutzungen entfernt.
Der rotierende Punktstrahl der Rotordüse kombiniert die Vorteile von Punkt- und Flachstrahl
- Hohe Reinigungskraft bei gleichzeitig hoher Flächenleistung.
Keramikdüse und Keramiklagerring
- Maximale Lebensdauer.
Hohe Reinigungsleistung
- Zügige Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Druck (bar)
|180
|Druck (bar)
|max. 180
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Düsengröße ( )
|40
|Anschlussgewinde
|M 18
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2