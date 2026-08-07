Dreifachdüse, 038
Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels.
Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Robust, langlebig und unempfindlich gegen Schmutz. Bequeme Strahlumstellung zwischen Hochdruckpunkstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Druck (bar)
|300
|Düsengröße ( )
|38
|Temperatur (°C)
|max. 80
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3