Düsenkit für FR, 400 l/h - 450 l/h
Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (400-450 l/h).
Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (400 bis 450 l/h). Geeignet für folgende Modelle: 2.640-679, 2.640-355 und 2.641-065.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|400 / 450
|Anschlussgewinde
|M22 x 1,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1