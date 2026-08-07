Kit de buses pour FR, 400 l/h - 450 l/h
Kit de buses spécifique à l'appareil composé de Powerbuses et de raccords filetés. Pour des performances optimales des nettoyeurs de surfaces Kärcher (400-450 l/h).
Kit de buses spécifique à l'appareil composé de Powerbuses et de raccords filetés. Pour des performances optimales des nettoyeurs de surfaces Kärcher (400 à 450 l/h).Compatible avec les modèles suivants : 2.640-679, 2.640-355 et 2.641-065.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|400 / 450
|Filetage des raccords
|M22 x 1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1