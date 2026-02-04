Nettoyeurs haute pression HD 4/11 C Bp Pack Plus
Premier nettoyeur haute pression professionnel fonctionnant sur batterie HD 4/11 C Battery. Pour les utilisations mobiles, par ex. dans le secteur municipal ou dans l'aménagement paysager. 2 batteries lithium-ion 36 volts incluses.
Notre HD 4/11 C Bp Battery est équipé de 2 batteries lithium-ion 36 volts extrêmement puissantes, faisant de lui le premier nettoyeur haute pression fonctionnant sur batterie de Kärcher à offrir des performances de niveau professionnel. Les batteries de notre plateforme de batteries 36 volts garantissent une puissance de nettoyage hors pair ainsi que des durées d'utilisation prolongées et sont compatibles avec d'autres appareils de la même gamme. Le HD 4/11 C Bp est idéal pour toutes les zones où aucune source de courant externe n'est disponible comme cela est souvent le cas lors des interventions municipales, dans l'aménagement paysager ou dans le domaine de travail des concierges. Autre avantage : le nettoyeur haute pression ultra-mobile s'utilise aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. En outre, il s'illustre par des composants haut de gamme comme sa culasse en laiton, par la réduction automatique de la pression, la poignée-pistolet EASY!Force, les attaches rapides EASY!Lock et une solution ingénieuse pour le rangement des accessoires. En cas de salissures légères, l'activation du mode eco!efficiency peut s'avérer pratique pour réduire la puissance de nettoyage et prolonger ainsi l'autonomie des batteries jusqu'à 34 minutes.
Caractéristiques et avantages
Plateforme de batteries 36 voltsPuissance de nettoyage élevée et durées de fonctionnement prolongées. Batteries compatibles avec les appareils de plusieurs gammes. Chargeur rapide offrant un gain de temps.
Mode eco!efficiency économe et économiquePermet d'économiser de l'énergie et prolonge l'autonomie de la batterie. Puissance de nettoyage réduite pour les salissures légères.
QualitéLa coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil. Culasse en laiton haut de gamme. Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
Mobilité
- La poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport.
- Guidon rétractable par simple pression d'un bouton.
- Fonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale.
Flexibilité maximale.
- Nettoyage à haute pression autonome, indépendant des sources de courant externes.
- Temps d'équipement plus courts étant donné que la mise en place de câbles électriques n'est pas nécessaire.
- En association avec un flexible d'aspiration pour les sources d'eau externes, un travail entièrement autonome est également possible.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Débit (l/h)
|320 - 400
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Pression max. (bar/MPa)
|150 / 15
|Puissance de raccordement (kW)
|1.6
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|7.5
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|2
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|30 (7,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|58 / 81
|Courant de charge (A)
|6
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Longueur du câble du chargeur (m)
|1.2
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|26.9
|Poids emballage inclus (kg)
|31.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 370 x 930
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: Batterie 36 V/7,5 Ah Battery Power+ (2 pièces)
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Rotabuse
- Tuyau d'aspiration d'eau
Équipement
- Chargeur: Chargeur rapide 36 V Battery Power+- (2 pièces)
- Coupure de la pression
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage à haute pression mobile autonome, par ex. pour les concierges, pour l'aménagement paysager ou dans le secteur municipal.
