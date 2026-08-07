Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 050
Gerätespezifisches Düsenkit mit Nassstrahldüse und Düseneinsatz. Für die optimale Leistung der Kärcher Nassstrahleinrichtung. Nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichrichtung .
Das gerätespezifische Düsenkit sorgt für die optimale Leistung der Kärcher Nassstrahleinrichtung. Es besteht aus Nassstrahldüse und Düseneinsatz. Nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichrichtung .
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.4