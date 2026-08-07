EDI 4 Ersatz Scheibe
Die rotierende Abtragsscheibe für den elektrischen Eiskratzer EDI 4 entfernt mit stabilen Kunststoffklingen selbst hartnäckige Vereisungen auf allen Autoscheiben.
Mit der rotierenden Abtragsscheibe für den elektrischen Eiskratzer EDI 4 werden Autoscheiben schnell und komfortabel von Eis befreit. Der Austausch der Scheibe ist einfach und ohne Werkzeug im Handumdrehen möglich. Die neu entwickelte Abtragsscheibe besitzt 5 Klingen und arbeitet beim Enteisen um bis zu 4 dB(A) leiser als die bisherige Version.
Merkmale und Vorteile
Rotierende Abtragsscheibe mit stabilen Kunststoffklingen
- Die rotierende Abtragsscheibe aus schlagfestem Kunststoff entfernt selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben schnell und mühelos.
Werkzeugloser Scheibenwechsel
- Die Abtragsscheibe kann schnell und einfach ohne Werkzeug ausgetauscht werden.
Reduzierung der Lautstärke
- Die neu entwickelte Abtragsscheibe reduziert die Lautstärke im Vergleich zur bisherigen Version mit 6 Klingen um bis zu 4 dB(A).
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|109 x 109 x 16
Anwendungsgebiete
- Autoscheiben