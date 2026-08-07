Mit der rotierenden Abtragsscheibe für den elektrischen Eiskratzer EDI 4 werden Autoscheiben schnell und komfortabel von Eis befreit. Der Austausch der Scheibe ist einfach und ohne Werkzeug im Handumdrehen möglich. Die neu entwickelte Abtragsscheibe besitzt 5 Klingen und arbeitet beim Enteisen um bis zu 4 dB(A) leiser als die bisherige Version.