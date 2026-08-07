Kartusche rein, Kalk raus. Die Entkalkungskartusche sorgt für die automatische und kontinuierliche Entkalkung. Die Technik des Dampfreinigers wird zuverlässig vor Verkalkung geschützt und somit die Lebensdauer des Geräts verlängert. Der Wechsel der Kartusche wird nach 4 Monaten oder nach einem Wasserverbrauch von insgesamt 15 Litern empfohlen. Die Entsorgung der Kartusche erfolgt unkompliziert einfach über den Hausmüll.