Entkalkungskartusche klein
Die Entkalkungskartusche für den Dampfreiniger SC 1 Upright. Einfach in den Frischwassertank einsetzen – und fertig. Entkalkt wirkungsvoll und schnell.
Kartusche rein, Kalk raus. Die Entkalkungskartusche sorgt für die automatische und kontinuierliche Entkalkung. Die Technik des Dampfreinigers wird zuverlässig vor Verkalkung geschützt und somit die Lebensdauer des Geräts verlängert. Der Wechsel der Kartusche wird nach 4 Monaten oder nach einem Wasserverbrauch von insgesamt 15 Litern empfohlen. Die Entsorgung der Kartusche erfolgt unkompliziert einfach über den Hausmüll.
Merkmale und Vorteile
Schützt die Gerätetechnik vor Verkalkung
- Unterstützt die Langlebigkeit des Dampfreinigers.
Einfacher und schneller Kartuschenwechsel
- Kartusche austauschen und losdampfen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|74 x 54 x 36
Anwendungsgebiete
- Entkalker für Kärcher Dampfreiniger