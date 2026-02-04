Dank des Lithium-Ionen-Ersatzakkus kann mit allen Varianten der Akku-Staubsauger VC 4 Cordless myHome bis zu 30 Minuten länger ohne Zwischenladen gearbeitet werden. Einfach den Akku im Gerät tauschen und schon kann es weitergehen. Aufgeladen wird der Ersatzakku anschließend im Gerät.