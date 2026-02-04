Batterie de rechange
Plus d'autonomie pour le nettoyage : la batterie de rechange pour toutes les versions du VC 4 Cordless myHome prolonge le temps d'utilisation de 30 minutes sans recharge intermédiaire.
La batterie de rechange au lithium-ion permet de travailler avec toutes les versions de l'aspirateur sans fil VC 4 Cordless myHome jusqu'à 30 minutes de plus sans recharge intermédiaire. Il suffit de remplacer la batterie dans l'appareil et le tour est joué. La batterie de rechange est ensuite rechargée dans l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Cellule lithium-ion puissante
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|146 x 62 x 43