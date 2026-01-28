Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz
Mit dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz werden Fassaden und Glasflächen optimal mit Hochdruck gereinigt. Besonders effizient in Kombination mt dem Kärcher Teleskopstrahlrohr.
Gleichmäßige und hocheffektive Reinigung: Die 4 verbauten Hochdruckdüsen beseitigen hartnäckige Verschmutzungen auf diversen Oberflächen. Je nach Anwendung können die mitgelieferten Wechselrahmen einfach und schnell ausgetauscht werden. Der beborstete Rahmen für die Reinigung von Fassaden und Wänden schützt den Anwender vor Spritzwasser und lässt sich zudem sanft auf der Oberfläche entlang schieben. Für die Reinigung von Glasflächen, wie beispielsweise bei Wintergärten, eignet sich der Rahmen mit Mikrofaserpad, der mittels Klett angebracht ist. Die abrasiven Fasern unterstützen die Schmutzbeseitigung und garantieren eine schonende Reinigung der Oberflächen.
Merkmale und Vorteile
Wechselbare RahmenEinfacher Wechsel ohne Werkzeug für die Anwendung auf harten oder empfindlichen (Glas-)Flächen.
Vier HochdruckdüsenEffektive Beseitigung von hartnäckigem Schmutz und hohe Flächenleistung.
Gelenk zwischen Haube und RahmenDer Aufsatz passt sich dem Untergrund an und ermöglicht so stets eine gute Aufliegefläche.
Abnehmbarer, waschbarer Mikrofaserpad
- Das Mikrofaserpad kann bei 60 °C gewaschen werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Faserzusammensetzung Textil
|70 % Polyester; 30 % Polyamid
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|194 x 338 x 160
Videos
Anwendungsgebiete
- Fassade
- Wintergärten
- Autoscheiben
Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.