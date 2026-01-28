Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen
Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten.
Mit dem Teleskopstrahlrohr lassen sich auch schwer erreichbare Stellen, wie unter anderem Fassaden, schnell und mühelos reinigen. Das um 180 Grad verstellbare Gelenk ist ein weiterer Vorteil und ermöglicht unter anderem auch die Reinigung von Wintergärten, schrägen Dächern und Carports. Durch den Betrieb zusammen mit dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz werden jegliche schwer erreichbare Stellen gleichmäßig und effektiv gereinigt: Die 4 verbauten Hochdruckdüsen beseitigen hartnäckige Verschmutzungen auf diversen Oberflächen.
Merkmale und Vorteile
Verstellbares GelenkFlexible Anwendungsmöglichkeiten
Komfortable TeleskopierungDie Rohre lassen sich einfach und bequem mittels Knopfdruck herausziehen.
Inklusive Fassaden- und Glas-ReinigungsaufsatzFür die gleichmäßige und effektive Reinigung von schwer erreichbaren Stellen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|3.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|3780 x 338 x 223
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Fassade
- Wintergärten
- Überdachungen (z.B. Carports)
- Fenster- und Glasflächen
Zubehör
Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.