Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.

Avec la lance télescopique, même les endroits difficilement accessibles tels que les façades peuvent être nettoyés rapidement et sans effort. L'articulation réglable à 180° est un atout supplémentaire et favorise notamment le nettoyage de jardins d'hiver, toits inclinés et abris de voiture. Combinée à l'embout de nettoyage pour façades et vitres, la lance télescopique permet de nettoyer uniformément et efficacement les zones difficiles d'accès : les 4 buses haute pression installées éliminent les salissures tenaces sur diverses surfaces.

Caractéristiques et avantages
Kit de nettoyage pour façades et surfaces vitrées: Articulation réglable
Articulation réglable
Applications possibles flexibles
Kit de nettoyage pour façades et surfaces vitrées: Mécanisme télescopique pratique
Mécanisme télescopique pratique
Retrait facile et pratique des tuyaux par simple pression sur un bouton.
Kit de nettoyage pour façades et surfaces vitrées: Avec embout de nettoyage pour façades et vitres
Avec embout de nettoyage pour façades et vitres
Pour un nettoyage uniforme et efficace des zones difficiles d'accès.
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 3.4
Poids emballage inclus (kg) 4.6
Dimensions (L × l × h) (mm) 3780 x 338 x 223
Domaines d'utilisation
  • Façades
  • Jardin d'hiver
  • Auvents (par ex. carports)
  • Fenêtres et vitres
