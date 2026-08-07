FC 2-4 Universalwalze
Universalwalze für die schonende Feuchtreinigung und Pflege aller Hartböden. Fusselfrei, saugstark und strapazierfähig. Geeignet für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.
Einfach sauber: Die Universalwalze für den Kärcher Hartbodenreiniger FC 2-4 ermöglicht die schonende Feuchtreinigung und Pflege aller Hartböden – auch Parkett. Die hochwertige Universalwalze ist fusselfrei, saugstark und äußerst strapazierfähig. Darüber hinaus eignet sich die Walze für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.
Merkmale und Vorteile
100 % hochwertige Mikrofaser
- Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen.
- Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.
Besonders sauber
- Hygienisches Arbeiten in unterschiedlichen Anwendungsgebieten (Sanitärbereich, Küche, Armaturen, etc.).
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|180 x 60 x 60
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Versiegeltes Parkett