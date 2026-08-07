FC 2-4 Universalwalze

Universalwalze für die schonende Feuchtreinigung und Pflege aller Hartböden. Fusselfrei, saugstark und strapazierfähig. Geeignet für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.

Einfach sauber: Die Universalwalze für den Kärcher Hartbodenreiniger FC 2-4 ermöglicht die schonende Feuchtreinigung und Pflege aller Hartböden – auch Parkett. Die hochwertige Universalwalze ist fusselfrei, saugstark und äußerst strapazierfähig. Darüber hinaus eignet sich die Walze für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.

Merkmale und Vorteile
100 % hochwertige Mikrofaser
  • Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen.
  • Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.
Besonders sauber
  • Hygienisches Arbeiten in unterschiedlichen Anwendungsgebieten (Sanitärbereich, Küche, Armaturen, etc.).
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Weiß
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 180 x 60 x 60
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Hartböden
  • Versiegeltes Parkett