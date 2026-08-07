Einfach sauber: Die Universalwalze für den Kärcher Hartbodenreiniger FC 2-4 ermöglicht die schonende Feuchtreinigung und Pflege aller Hartböden – auch Parkett. Die hochwertige Universalwalze ist fusselfrei, saugstark und äußerst strapazierfähig. Darüber hinaus eignet sich die Walze für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.