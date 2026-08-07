Rouleau universel FC 2-4

Rouleau universel pour un nettoyage à faible humidité et un entretien tout en douceur de tous les sols durs. Non pelucheux, très absorbant et résistant. Lavable en machine jusqu'à 60 °C.

Unique pour assurer la propreté : le rouleau universel pour le nettoyeur de sols Kärcher FC 2-4 permet un nettoyage à faible humidité et un entretien tout en douceur de tous les sols durs, y compris les parquets. Ce rouleau universel haut de gamme est non pelucheux, très absorbant et extrêmement résistant. Par ailleurs, le rouleau est lavable en machine jusqu'à 60 °C.

Caractéristiques et avantages
100 % microfibres de haute qualité
  • Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
  • Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Particulièrement propre
  • Pour un travail en toute hygiène dans différentes applications (sanitaires, cuisines, robinetterie etc.).
Spécifications

Données techniques

Couleur Blanc
Poids (kg) 0.1
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 180 x 60 x 60
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Sols durs
  • Parquet vitrifié