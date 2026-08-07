Das mehrstufige Duo!Pure Filtersystem, bestehend aus Flachfaltenfilter und Schwammfilter, schützt die Saugwischer KFL 1, FCV 2 und FCV 3 zuverlässig vor Nässe und sorgt für eine exzellente Filterung. Dank des hocheffizienten Flachfaltenfilters werden selbst die kleinsten Partikel in der Luft effektiv eingefangen. Ideal für die Anwendung im Trockenmodus auf Teppichen und Läufern.