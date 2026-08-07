Filter Set KFL 1, FCV 2, FCV 3
2-stufiges, zuverlässiges Duo!Pure Filtersystem für die Kärcher Saugwischer KFL 1, FCV 2, FCV 3. Bestehend aus Flachfaltenfilter und Schwammfilter.
Das mehrstufige Duo!Pure Filtersystem, bestehend aus Flachfaltenfilter und Schwammfilter, schützt die Saugwischer KFL 1, FCV 2 und FCV 3 zuverlässig vor Nässe und sorgt für eine exzellente Filterung. Dank des hocheffizienten Flachfaltenfilters werden selbst die kleinsten Partikel in der Luft effektiv eingefangen. Ideal für die Anwendung im Trockenmodus auf Teppichen und Läufern.
Merkmale und Vorteile
Wirkungsvolles 2-stufiges Duo!Pure Filtersystem
- Zuverlässige Filtration mit Flachfaltenfilter und Schwammfilter
Einfach und schnell zu wechseln
Sicher und langlebig
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|66 x 70 x 22
Anwendungsgebiete
- Innenräume