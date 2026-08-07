Le système de filtre Duo!Pure à plusieurs niveaux, composé d'un filtre plissé plat et d'un filtre éponge, protège efficacement les aspirateurs laveurs KFL 1, FCV 2 et FCV 3 contre l'humidité et assure une excellente filtration. Le filtre plissé plat très efficace permet de capturer aisément même les plus petites particules en suspension dans l'air. Idéal pour une utilisation en mode sec sur des tapis et des moquettes.