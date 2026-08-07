Flächenreiniger FR Classic
Das ideale Einstiegsmodell in die Reihe der Kärcher Flächenreiniger zur Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Mit Spritzschutz und bis zu 150 bar Arbeitsdruck.
Der FR Classic ist das Einstiegsmodell in die Reihe der Kärcher Flächenreiniger zur spritzwassergeschützten Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich. Er überzeugt mit einem Arbeitsdruck von bis zu 150 Bar und einem Wasserdurchsatz von 600, auf 40 °C erwärmten Litern Wasser pro Stunde. Bitte beachten Sie, dass das Düsenkit separat zu bestellen ist.
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussgewinde
|M 18
|Gewicht (kg)
|1.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.1
Zubehör
Flächenreiniger FR Classic Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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