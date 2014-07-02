Fugendüse, NT, DN 40, Kunststoff, 290 mm

Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.

Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.

Spezifikationen

Technische Daten

Standardnennweite ( ) 40
Menge (Stück) 1
Länge (mm) 290
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 300 x 45 x 45

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