Fugendüse, NT, DN 40, Kunststoff, 290 mm
Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.
Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.
Spezifikationen
Technische Daten
|Standardnennweite ( )
|40
|Menge (Stück)
|1
|Länge (mm)
|290
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|300 x 45 x 45
Videos
Kompatible Geräte
- Bauset
- Bäckerset, elektrisch leitend
- Profireinigungsset NT DN 40
- Saugschlauch mit Krümmer und mit PFC-Modul, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0
- Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 16 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 1.0, Bajonett 1.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0
- Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0