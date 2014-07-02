Suceur pour fentes, NT, DN 40, plastique, 290 mm
40 mm 290 mm. Plastique.
Le suceur fentes en matière synthétique (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 290 mm.
Spécifications
Données techniques
|Largeur nominale standard ( )
|40
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Longueur (mm)
|290
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|300 x 45 x 45
Vidéos
Appareils compatibles
- Flexible d'aspiration avec coude et module PFC, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration avec coude, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 1.0, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, attache 1.0, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, cône, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, résistant à l'huile, cône, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 10 m, électroconducteur, cône, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 16 m, attache 1.0, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 1.0, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, cône, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 1.0, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, cône, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 1.0, baïonnette 1.0
- Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0
- Kit boulangerie, électroconducteur
- Kit construction DN40
- Kit de nettoyage professionnel NT DN 40