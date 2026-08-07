Erfüllt die hohen Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen: Unser hochwirksamer, nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-14-Filter überzeugt mit einem Abscheidegrad von 99,995 Prozent und hält somit auch kleinste Partikel im Bereich von wenigen Mikrometern zurück. Selbst Aerosole, Viren und Keime werden zuverlässig und nahezu vollständig abgefangen und nicht wieder an die Umgebungsluft abgegeben.