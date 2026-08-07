Kfz-Adapter
Unterwegs immer genug Power: Mit dem Kfz-Adapter kann der Mobile Outdoor Cleaner komfortabel über die Autobatterie betrieben werden.
Der Kfz-Adapter von Kärcher lässt sich ganz einfach am Zigarettenanzünder des Autos und an der Ladebuchse des Mobile Outdoor Cleaners anschließen. So kann der Mobile Outdoor Cleaner über die Autobatterie betrieben (nicht geladen) werden – zum Beispiel, wenn die Batterie leer ist. Für dauerhafte Reinigungspower unterwegs.
Merkmale und Vorteile
Mit Anschluss für Standard-Auto-Zigarettenanzünder
- Für einen komfortablen Anschluss am Auto.
- Kann über die Ladebuchse am Mobile Outdoor Cleaner verbunden werden.
Ideale Stromversorgung für unterwegs
- Immer genug Energie – unabhängig von der Akkulaufzeit.
- Für volle Mobilität.
Großer Aktionsradius
- Länge von 2 Metern.
- Somit kann der Mobile Outdoor Cleaner ideal neben dem Auto platziert werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|150 x 38 x 54
Kfz-Adapter Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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