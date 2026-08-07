Adaptateur batterie auto
Toujours assez de puissance en itinérance : grâce à l'adaptateur voiture, le Mobile Outdoor Cleaner peut être alimenté confortablement par la batterie de votre véhicule.
Il suffit simplement de brancher l'adaptateur voiture Kärcher sur l'allume-cigare de votre véhicule et de le raccorder à la prise de charge du Mobile Outdoor Cleaner. Ainsi, le Mobile Outdoor Cleaner peut être alimenté (non chargé) par la batterie du véhicule – par exemple lorsque la batterie est vide. Pour une puissance de nettoyage durable en itinérance.
Caractéristiques et avantages
Avec un raccord adapté aux allume-cigares standard des véhicules
- Pour un raccordement pratique à votre véhicule.
- Peut être relié à la prise de charge du Mobile Outdoor Cleaner.
Alimentation électrique idéale en itinérance
- Toujours assez d'énergie – indépendamment de la charge de la batterie.
- Pour une mobilité totale.
Grand rayon d'action
- Longueur de 2 mètres.
- Permet un positionnement idéal du Mobile Outdoor Cleaner à côté de la voiture.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|150 x 38 x 54
Pièces de rechange Adaptateur batterie auto
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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