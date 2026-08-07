Ladestation und Wechselakku für den WV 5
Set bestehend aus einer Ladestation und Wechselakku für den Akku-Fenstersauger WV 5 und WVP 10.
Set bestehend aus Ladestation und Wechselakku für den Akku-Fenstersauger WV 5. In der Ladestation kann sowohl der einzelne Akku als auch der komplette Akku-Fenstersauger geladen und aufbewahrt werden.
Merkmale und Vorteile
Wechselakku für endloses Reinigen
Komfortable Ladevorrichtung
Ansprechende Aufbewahrung
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|200 x 132 x 50