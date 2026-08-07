Ladestation und Wechselakku für den WV 5

Set bestehend aus einer Ladestation und Wechselakku für den Akku-Fenstersauger WV 5 und WVP 10.

Set bestehend aus Ladestation und Wechselakku für den Akku-Fenstersauger WV 5. In der Ladestation kann sowohl der einzelne Akku als auch der komplette Akku-Fenstersauger geladen und aufbewahrt werden.

Merkmale und Vorteile
Wechselakku für endloses Reinigen
Komfortable Ladevorrichtung
Ansprechende Aufbewahrung
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 1
Akkutyp Lithium-Ionen-Wechselakku
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 200 x 132 x 50