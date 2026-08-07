Station de recharge + batterie de rechange pour WV5
Kit composé d'une station de recharge et d'une batterie interchangeable pour les nettoyeurs de vitres sans fil WV 5 et WVP 10.
Kit contenant un station de chargement et une batterie de rechange pour le WV 5 Window Vac. La batterie de rechange et le Window Vac complet peuvent être rechargés et rangés dans le station de chargement.
Caractéristiques et avantages
Batterie de rechange pour un nettoyage illimité
Chargeur pratique
Rangement convenable
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|200 x 132 x 50